В Тюменской области в чемпионате по компьютерной грамотности могут участвовать люди с ОВЗ старше 35 лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В X чемпионате Тюменской области по компьютерной грамотности среди старшего поколения впервые могут участвовать люди с ОВЗ старше 35 лет, сообщает региональный департамент социального развития.

Отборочный тур пройдет с 4 апреля по 9 мая 2022 г. дистанционно на сайте. Участники должны заполнить анкету, выполнить тест и творческое задание. Итоги подведут 13 мая. 16 человек 26 мая примут участие в финальном туре в режиме реального времени. Финал может пройти очно или дистанционно, решение о форме проведения появится после подведения итогов отборочного тура.

В команду Тюменской области для участия в XII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров войдут двое мужчин и две женщины.

Подробную информацию о проведении областного чемпионата по компьютерной грамотности можно узнать по телефону (3452) 56-53-92.