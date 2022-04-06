  • 6 апреля 20226.04.2022среда
  • В Тюмени 3..5 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области в чемпионате по компьютерной грамотности могут участвовать люди с ОВЗ старше 35 лет 

Общество, 12:14 06 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В X чемпионате Тюменской области по компьютерной грамотности среди старшего поколения впервые могут участвовать люди с ОВЗ старше 35 лет, сообщает региональный департамент социального развития.

Отборочный тур пройдет с 4 апреля по 9 мая 2022 г. дистанционно на сайте. Участники должны заполнить анкету, выполнить тест и творческое задание. Итоги подведут 13 мая. 16 человек 26 мая примут участие в финальном туре в режиме реального времени. Финал может пройти очно или дистанционно, решение о форме проведения появится после подведения итогов отборочного тура.

В команду Тюменской области для участия в XII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров войдут двое мужчин и две женщины.

Подробную информацию о проведении областного чемпионата по компьютерной грамотности можно узнать по телефону (3452) 56-53-92.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# компьютерная грамотность , старшее поколение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:55 06.04.2022Осторожно, хрупкий лед: жителям Тюменской области напоминают об опасности выхода на водоемы
12:33 06.04.2022В Тюменской области не ожидают опасного подъема уровня рек
12:27 06.04.2022"РН-Уватнефтегаз" подтвердил звание российской организации высокой социальной эффективности
12:14 06.04.2022В Тюменской области в чемпионате по компьютерной грамотности могут участвовать люди с ОВЗ старше 35 лет 