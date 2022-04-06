В Тюменской области не ожидают опасного подъема уровня рек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опасный подъем уровня воды в реках Тюменской области в 2022 году маловероятен. Большое количество осадков - не показатель половодья.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" заявил директор Института наук о Земле Тюменского государственного университета Виталий Хорошавин.

По словам эксперта, снег, который накопился за шесть-семь месяцев зимы, является основным источником воды для рек и озёр региона. Например, для реки Тюменки весенний сток составляет 90% от годового объёма. Весной и в начале лета уровень тюменских рек и озер поднимается, а затем в течение лета, в зависимости от погоды, уровень воды опускается. Небольшую "добавку" к запасам водным ресурсам могут дать осенние осадки, но и это происходит не каждый год.

"Предыдущие 2-3 года были очень сухими, запасы влаги в почве чрезвычайно низкие, уровень воды в реках, озерах и болотах минимальный за последние несколько лет. Поэтому, значительные объемы талой воды будут фильтроваться и оставаться в почве, на уровне грунтовых вод, заполнять дефицит влаги, сформированный в 2020-2021 годах", - добавил директор института.

Вода, которая не задержалась в почве, попадет в русла рек. Однако и в водоемах наблюдается недостаток воды. Например, река Тура замерзла как никогда при низком уровне воды осенью 2021 года. Опасность паводка может нести только сброс воды на водохранилищах Казахстана на реке Ишим, однако и это маловероятно, уверен Виталий Хорошавин.

Юлия Карандашева