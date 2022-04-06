"РН-Уватнефтегаз" подтвердил звание российской организации высокой социальной эффективности

| Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз» | Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз»

"РН-Уватнефтегаз" (входит в нефтедобывающий комплекс НК "Роснефть") стал победителем Всероссийского конкурса среди организаций высокой социальной эффективности. Министерством труда предприятие признано одной из лучших организаций страны по созданию и развитию рабочих мест в производственной сфере в 2021 году.

Награду победителю на торжественном мероприятии вручил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.

"РН-Уватнефтегаз" более 20 лет ведет свою производственную деятельность в Тюменской области и ежегодно входит в число призеров конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". "Участие в конкурсе позволяет нам продемонстрировать свои достижения в части заботы о сотрудниках", - подчеркнул заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам "РН-Уватнефтегаза" Андрей Видинеев на торжественной церемонии.

Сегодня над реализацией Уватского проекта трудятся более 2 тыс. 200 работников "РН-Уватнефтегаза" и 7 тыс. представителей подрядных организаций. Ежегодно проект подтверждает статус ключевого нефтяного проекта Тюменской области, формирует надежную долгосрочную основу для занятости населения и налоговых поступлений в бюджет.

Заметных успехов "РН-Уватнефтегаз" добился не только в производственной деятельности, но и в развитии своей социальной политики. Андрей Видинеев отметил, что актуальность приоритетов, таких как забота о сотрудниках, их здоровье, раскрытие трудового и личностного потенциала, возросла в период пандемии. Социальную направленность предприятия подтверждают дополнительные гарантии, которые предоставляются работникам, а это, в свою очередь, влияет на формирование высокой корпоративной культуры.

"Наши работники получают финансовую поддержку при создании семьи, рождении детей, приобретении жилья, выходе на заслуженный отдых, особое внимание мы уделяем многодетным семьям", - добавил Андрей Видинеев.

Благоприятные условия "РН-Уватнефтегаз" создает не только для тех, кто трудится в городе Тюмени, но и для вахтовиков. На удаленных месторождениях построены современные жилые комплексы с тренажерными и спортивными залами для занятий волейболом и футболом, столовыми, прачечными, медицинскими кабинетами.