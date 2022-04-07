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Тюменские студенты в День здоровья проведут танцевальный флешмоб

Общество, 09:21 07 апреля 2022

Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

В танцевальном флешмобе, приуроченном ко Дню здоровья, смогут принять участие все желающие. Он развернется на площадке у "Конторы пароходства" в Тюмени 7 апреля в 18 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" член Студенческого совета Тюменской области Виктория Андреева, в начале пройдет разминка. Участникам флешмоба предложат разучить движения. Тюменцы станцуют под разную музыку.

После этого пройдет небольшой танцевальный батл. "Мы поделим участников на две команды. Каждая должна представить свое движение по очереди. Ограничений по жанрам нет", – добавила Виктория Андреева.

Участникам вручат открытки от Студенческого совета Тюменской области.

Инна Пахомова

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# Студенческий совет Тюменской области , танцы , флешмоб

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