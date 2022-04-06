Арендовать квартиру в Тюмени стало почти в три раза дешевле, чем выплачивать ипотеку

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

В Тюмени в апреле арендовать квартиру стало намного дешевле, чем выплачивать ипотеку. К таким выводам пришли эксперты Циан, которые выяснили, как изменились затраты на аренду к среднему ипотечному платежу по крупнейшим городам России и где выгоднее арендовать жилье в текущих реалиях.

Для расчета была взята средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в каждом городе, а также – средняя арендная ставка по "однушкам".

В Тюмени в апреле арендовать однокомнатную квартиру в среднем можно за 19,6 тыс. рублей, а взнос за ипотеку составляет 56,9 тыс. рублей. Разница в платеже - 37,3 тыс. рублей.

Чуть более чем за месяц - с 23 февраля 2022 года – цена аренды выросла на 2,1%, ипотеки – на 67%. Динамика цен за год по аренде составила 17,4%, по ипотеке - 2,6%.

Часть собственников, по словам руководителя Циан.Аналитики Алексея Попова, пока решили отказаться от продажи квартир, получая пассивный доход от сдачи в аренду.

"С конца февраля количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке по городам с численностью населения от 500 тыс. человек, снизилось на четверть, что оказывает давление на стоимость", - пояснил он.