Информационная система по выявлению кардиологических рисков создана в Тюменской области

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Информационная система по выявлению кардиологических рисков создана в Тюменской области. С помощью искусственного интеллекта врачи могут оценить риски возникновения инсульта, инфаркта и других опасных сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам заместителя директора регионального департамента здравоохранения Алексея Немкова, система позволяет автоматически в фоновом режиме анализировать данные на наличие маркеров высокого риска. Они оцениваются по 14 показателям, включая холестерин, курение, перенесенные сердечно-сосудистые заболевания, рост, вес, артериальное давление и другие. Далее пациентов распределяют на пять категорий в зависимости от степени риска осложнений.

"В Тюменской области ежедневно регистрируется 17 сердечно-сосудистых катастроф. И наша задача состоит в том, чтобы найти и выделить тех пациентов, у кого завтра, вероятно, случится инсульт или инфаркт. Чтобы к этой задаче приблизиться, мы использовали искусственный интеллект, создали нейронную сеть. Она, опираясь на имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований, выделяет пациентов группы риска", - рассказал Алексей Немков на выездном заседании комитетов облдумы по социальной политике и по экономической политике и природопользованию.

Он добавил, что система оценки кардиологических рисков реализована в большинстве медицинских организаций Тюменской области. С одной стороны, она дает возможность любому врачу, даже не имеющему отношения к кардиологии, вовремя увидеть риски пациента и правильно его маршрутизировать. С другой - система позволяет гибко и динамично смотреть на ситуацию.

"К примеру, если какие-то показатели у пациента улучшились, то из высокой группы риска он может быть автоматически перемещен в группу с невысоким риском. И если раньше для того, чтобы определить этих пациентов, требовались месяцы, сегодня это можно сделать в один клик", - добавил Алексей Немков.

Любовь Голышева