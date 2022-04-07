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Жителям Тюменской области напомнили, куда обращаться при укусе клеща

Общество, 15:49 07 апреля 2022

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Первый в регионе случай присасывания клеща был зафиксирован в Заводоуковске, пострадавшему мужчине введен противоклещевой иммуноглобулин. В связи с наступлением эпидсезона Роспотребнадзор Тюменской области напоминает лаборатории, проводящие исследования на клещевые инфекции.

Снятого клеща необходимо доставить в Центр гигиены и эпидемиологии (ул. Холодильная, 57) или Институт краевой инфекционной патологии (ул. Республики,147).

Исследование крови на наличие антител к клещевому энцефалиту и клещевому боррелиозу проводится в Областной клинической инфекционной больнице (ул. Комсомольская, 54а; в ОКБ № 1 (ул. Котовского, 55), а также в Центре гигиены и эпидемиологии (ул. Холодильная, 57).

В Тобольске - ОКБ № 3 (3б мкр, 24); в Ишиме - в ОКБ № 4 (ул. Республики, 78); в Заводоуковске - в ОБ № 12 (ул. Хахина, 19).

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# клещи

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