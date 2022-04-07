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Тюменские предприниматели регистрируются в inSales для торговли на интернет-площадках

Экономика, 16:53 07 апреля 2022

организаторов клуба самозанятых Тюменской области | Фото: организаторов клуба самозанятых Тюменской области

Первые тюменские предприниматели зарегистрировались на платформе inSales входящей в экосистему Сбера. Этот сервис позволяет управлять онлайн-торговлей на ключевых маркетплейсах России и в соцсетях. В личном кабинете платформы предприятия малого бизнеса имеют все необходимые инструменты по сопровождению продаж, а при необходимости могут создать и собственный интернет-магазин.

В настоящее время платформа inSales доступна более 40 тыс. клиентов Западно-Сибирского отделения Сбербанка. Она берет на себя все технические задачи: разработку и развитие системы управления магазином, интеграцию новых способов доставки и продвижения, хостинг, масштабирование нагрузки, администрирование.

"Тюменские предприниматели уже протестировали inSales и успешно осуществляют свои онлайн-продажи. Сбер предложил малому бизнесу бесплатную систему управления торговлей на ключевых российских маркетплейсах, среди которых и СберМегаМаркет. С помощью платформы можно запускать онлайн-продажи одновременно на нескольких площадках. Предлагая нашим клиентам бесплатный доступ, мы помогаем предпринимателям легко и без дополнительных расходов начать продажи товаров на крупнейших площадках", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Бесплатный тариф доступен для продавцов с каталогом товаров до 500 единиц, уже торгующих на одном из маркетплейсов или в соцсетях, но желающих выйти на новые торговые площадки. Размещение информации о товарах всего в несколько кликов сразу на нескольких маркетплейсах, соцсетях и досках объявлений значительно повысит скорость масштабирования бизнеса и снизит затраты на управление каналами продаж.

Дополнительно в рамках расширенной подписки предприниматели могут увеличить ассортимент на маркетплейсах и создать собственный или перенести уже существующий интернет-магазин на платформу inSales.

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