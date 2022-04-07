В Тюменской области за три месяца родились 27 двоен и одна тройня

| Фото: Перинатальный центр Тюмени | Фото: Перинатальный центр Тюмени

27 двоен и одна тройня родились в Тюменской области за первый квартал 2022 г. 1 тыс. 544 первенца появились на свет, сообщает региональное управление загс.

Вторым по счету родившимися у мамы ребенком стали 1 тыс. 456 детей. Самые популярные имена у девочек - София, Анна, Ева, Виктория, Мария.

"Рейтинг имен у мальчиков изменился в сравнении с 2021 годом. Самые популярные имена по-прежнему Артем, Александр. А вот Дмитрий, занимавший по итогам года шестое место, становится третьим по популярности, сместив на четвертое место Михаила. Матвей - стабилен, пятое по популярности мужское имя при регистрации рождения", - отмечают специалисты.

Больше всего зарегистрировано рождений мальчиков органами загс Юргинского и Бердюжского районов. Значительный перевес девочек отмечается в Абатском и Упоровском районах.

В первом квартале в медучреждениях Тюмени зарегистрировано более 75 % рождений.