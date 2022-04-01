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Тюменцев приглашают принять участие в акции #ЗА77СЕКУНД

Спорт, 08:14 11 апреля 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Записать видеоролик о своих спортивных успехах тюменцам предлагают в рамках акции, приуроченной к 77-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Авторы лучших роликов выиграют полет в аэротрубе, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Видео продолжительностью не более полутора минут надо разместить на своей странице в соцсетях под хэштегом #За77секунд с указанием номинации и кратким описанием. Профиль участников должен быть открытым, а также подписчиком групп департамента спорта и FlyFamily. Также необходим репост этой записи.

Конкурс проходит по трем номинациям "За массовость" (среди коллективов от 10 человек и более), "За креатив" и "За рекорд". Видеоролики можно размещать до 9 мая. Итоги будут подведены 13 мая .

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