Абатские шахматисты сразятся за путевки на первенство Тюменской области

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Четыре команды шахматистов 2008 года рождения и моложе встретятся на турнире "Белая ладья" в Абатском районе. Соревнования пройдут в детско-юношеской спортивной школе "Импульс" (пр. Пожарный, 2) 9 апреля.

Как сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, турнир стартует в 10 часов утра.

Шахматисты сразятся за путевки на первенство области, которое пройдет с 22 по 24 апреля.