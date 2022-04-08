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Абатские шахматисты сразятся за путевки на первенство Тюменской области

Спорт, 15:03 08 апреля 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Четыре команды шахматистов 2008 года рождения и моложе встретятся на турнире "Белая ладья" в Абатском районе. Соревнования пройдут в детско-юношеской спортивной школе "Импульс" (пр. Пожарный, 2) 9 апреля.

Как сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, турнир стартует в 10 часов утра.

Шахматисты сразятся за путевки на первенство области, которое пройдет с 22 по 24 апреля.

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# Абатский район , шахматы

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