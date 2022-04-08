На подделку бюллетеней для голосования тюменцы пожаловались в областную Госжилинспекцию

| Фото: Госжилинспекция ТО во ВКонтакте | Фото: Госжилинспекция ТО во ВКонтакте

О возможной подделке бюллетеней голосования по вопросу заключения договора управления сообщили в ходе личного приема главному государственному жилищному инспектору Тюменской области Ларисе Боровицкой жительницы дома по пр. Заречный Тюмени.

По словам тюменок, неизвестная им управляющая организация в один из дней просто объявила о проведенном в их доме собрании. Сотрудники инспекции выедут на место и ознакомят собственников с бюллетенями, представленных от их имени.

Также в ходе приема тюменский пенсионер получил консультацию по вопросам, связанным с принятым законом о тишине в Тюменской области.

Жительницы дома по ул. Домостроителей записались на прием, чтобы обсудить правомерность перехода их управляющей организации на муниципальный тариф и ряд других проблем. Специалисты инспекции рассмотрят вопросы и заявителям предоставят письменный ответ.