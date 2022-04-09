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Внимательность тюменских полицейских помогла задержать наркоторговца

Происшествия, 11:19 09 апреля 2022

Фото пресс-службы УМВД РФ по Тюменской области

Мужчину, который ночью при виде полицейских что-то отбросил в сторону и попытался скрыться, заметили на улице Федюнинского в Тюмени время сотрудники патрульной-постовой службы.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили два свертка в изоленте желтого цвета. Мужчина 1990 года рождения признался, что планировал сделать тайник с наркотиками.

В результате работы сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков установили, что в автомобиле задержанного, припаркованном на улице Монтажников, есть партия запрещенных веществ. Мужчина рассказал, что подготовил для сбыта еще 27 разовых доз. Исследование, проведенное специалистами экспертно-криминалистического центра, установило, что в свертках находился мефедрон. Общая масса наркотика составила около 15 граммов.

По факту покушения на сбыт запрещенных веществ в крупном размере возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Евгений Бабенко

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