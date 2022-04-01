Тюменские спасатели отработают ликвидацию паводка и лесных пожаров

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Масштабные учения по ликвидации паводка и природных пожаров стартуют в Тюменской области 12 апреля, сообщает региональное управление МЧС.

Первый день учений посвящен штабной работе: приведению в готовность всех подразделений в муниципалитетах, организации работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Во второй день участников ждут практические мероприятия по ликвидации ЧС, связанной с паводком - мониторинг обстановки, мероприятий по созданию и укреплению дамб, развертывание пунктов временного размещения населения, спасению людей в подтопленных районах.

14 апреля отработают ликвидацию ЧС, вызванную природными пожарами.