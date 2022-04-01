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200 килограммов рыбы изъяли в точках стихийной торговли в Тюмени

Происшествия, 18:21 12 апреля 2022

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Более 220 кг рыбы изъяли у нелегальных продавцов на улицах Тюмени с 4 по 10 апреля в ходе совместного рейда департамента потребительского рынка и полиции города. Как сообщает администрация Тюмени, на нарушителей правил торговли составлено 15 протоколов.

Стихийная торговля была пресечена на улицах Республики, Газовиков, Олимпийской, Ватутина, Холодильной. Городская администрация напоминает, что продажа продуктов и товаров в местах, не отвечающих требованиям безопасности, является несанкционированной и незаконной.

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# протоколы , рейд , стихийная торговля

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