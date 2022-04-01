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Мошенник требовал у пожилой тюменки миллион рублей

Происшествия, 17:37 12 апреля 2022

полиция Тюменской области ВК | Фото: полиция Тюменской области ВК

Миллион рублей пытался выманить у пожилой тюменки телефонный мошенник. Злоумышленник рассказал женщине 1941 года рождения, что ее дочь совершила ДТП, а деньги требуются для срочной помощи второму участнику аварии, сообщает УМВД по Тюменской области.

При разговоре пенсионерка заподозрила обман и сказала неизвестному, что сейчас пойдет снимать деньги. Сама же дошла до дочери. Убедившись, что с ней все в порядке, тюменка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество".

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# мошеничество , уголовное дело

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