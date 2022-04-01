Водитель Mazda, который стал участником смертельного ДТП, отправлен в СИЗО

Фото: tyumen.sledcom.ru Фото: tyumen.sledcom.ru

Водитель автомобиля Mazda, который стал участником ДТП, отправлен в СИЗО до 8 июня. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

"По версии следствия, 9 апреля 2022 года около 4 часов утра на перекрестке улиц Червишевский тракт и Баумана в городе Тюмени произошло столкновение ВАЗ-2107 и Mazda. По предварительным данным, водитель Мазды, при повороте на перекрестке, не пропустил ВАЗ, в котором ехали пятеро подростков. От удара автомобиль отбросило на опору освещения и дорожный знак. Двое подростков, 17-летний водитель и 14-летний пассажир - погибли на месте. Еще двое 15-летних подростков с травмами различной степени тяжести госпитализированы в областную больницу, где в настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пятому, 18-летнему пассажиру оказана помощь, и он отпущен домой", - отмечено в сообщении.

Водитель Mazda прошел медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, которое показало, что на момент аварии он был трезв.

Ходатайство следователя СУ СК по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу водителя иномарки рассмотрел Калининский районный суд Тюмени. В