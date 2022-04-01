Экс-директор городского департамента дорожной инфраструктуры отправлен под домашний арест

Фото: mvdmedia.ru Фото: mvdmedia.ru

Бывший директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов будет находиться под домашним арестом до 2 июня. Меру пресечения заменил Тюменский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу.

Экс-чиновник находился под стражей с 8 декабря 2021 года. Как сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, Фролову предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

Установлено, что в феврале 2020 и в феврале 2021 обвиняемый похитил из бюджета около 5 млн рублей, выделенных в рамках двух муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автомобильных дорог в городе.