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Тюменские медики начинают день с производственной зарядки

Общество, 11:16 13 апреля 2022

ОКБ №1

Коллектив медиков ОКБ №1 организовал производственную зарядку на территории хирургического стационара в Патрушева. Ее провел заведующий отделением Дмитрий Хомутинин, сообщает пресс-служба медучреждения.

"Быть спортивным инструктором мне еще не приходилось, поэтому сегодня мой дебют. Я убеждён в том, что физическая нагрузка действительно помогает держать организм в тонусе. Регулярные занятия фитнесом и бег уже давно и прочно вошли в мою повседневную жизнь", - говорит он.

Медики утверждают, что выполнение простых упражнений помогает сократить риск таких распространённых болезней как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, остеохондроз, варикоз, а также ряд других недугов. Физическая активность может быть любой, будь то зарядка, ходьба, танцы, игры или фитнес.

ОКБ №1

Идея проведения всеобщей зарядки принадлежит коллективу медицинских сестер ОКБ №1.

"Здоровье бесценно. Потратив на гимнастику всего десять минут в день, заряжаешься бодростью и чувствуешь значительный прилив сил. Проводить такие мероприятия на еженедельной основе было бы прекрасно", - сказала старшая медицинская сестра хирургического стационара ОКБ №1. Наталья Пожидаева.

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# медики , утренняя зарядка

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