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Александр Моор расскажет о новой чартерной программе в Тюменскую область

Губернатор, 11:05 13 апреля 2022

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Старт новой программы туристических чартеров обсудят на пресс-конференции с участием губернатора Тюменской области Александра Моора 13 апреля в режиме онлайн в 14 часов на площадке информационного агентства ИТАР-ТАСС. Необходима аккредитация, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Запуск новой чартерной программы состоится благодаря поддержке Ростуризма совместно с крупным многопрофильным туроператором FAN&SUN.

Трансляцию пресс-конференции можно посмотреть на сайте и в соцсетях.

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# Александр Моор , пресс-конференция , туризм

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