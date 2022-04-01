Александр Моор расскажет о новой чартерной программе в Тюменскую область

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Старт новой программы туристических чартеров обсудят на пресс-конференции с участием губернатора Тюменской области Александра Моора 13 апреля в режиме онлайн в 14 часов на площадке информационного агентства ИТАР-ТАСС. Необходима аккредитация, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Запуск новой чартерной программы состоится благодаря поддержке Ростуризма совместно с крупным многопрофильным туроператором FAN&SUN.

Трансляцию пресс-конференции можно посмотреть на сайте и в соцсетях.