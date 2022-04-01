За двойное убийство и поджог жителя Тюменской области отправили в колонию на 20 лет

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

20 лет проведет в колонии строгого режима житель Ишимского района за убийство семейной пары и поджог дома. Как сообщает прокуратура Тюменского района, Верховный суд РФ отклонил апелляцию и оставил в силе решение Тюменского областного суда.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 21 декабря 2020 года в с. Боровое подсудимый жестоко расправился с супружеской парой. Обложив тела колесами, он облил их бензином, моторным маслом и поджег.

Огонь уничтожил дом и хозяйственные постройки. Размер ущерба составил более 1,4 млн рублей. Присяжные признали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения.

Также суд взыскал с виновного более 4 млн рублей в счет возмещения морального и материального вреда в пользу сыновей погибших супругов и сохранил арест на его автомобиль NissanХ-Trail.