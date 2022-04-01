Иван Фильберт: спецоперация на Украине единственный способ остановить неонацизм

mil.ru mil.ru

Проводимая российскими вооруженными силами спецоперация на Украине является единственным способом, чтобы остановить неонацизм и защитить Россию, считает директор комплексного центра социального обслуживания населения, депутат думы Ялуторовского района Иван Фильберт.

"Очевидно, что происходящее на Украине случилось не вчера. Это происходит на протяжении последних как минимум 30 лет", - убежден Иван Фильберт.

По его оценке 24 февраля, когда началась спецоперация, был поставлен заслон амбициям со стороны Запада. Иван Фильберт полностью поддерживает политику президента России Владимира Путина в данном направлении. Считает, что сейчас, когда исчерпаны все дипломатические ресурсы – это единственный и верный способ, чтобы остановить неонацистскую опухоль, которая охватила всю Украину. А в первую очередь сохранить и защитить Россию.

Оксана Корнеенкова