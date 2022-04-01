Названы пять популяряных у тюменцев смартфонов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В первом квартале 2022 года тюменцы стали меньше покупать смартфоны премиального класса и перешли на модели среднего ценового сегмента.

По оценке аналитиков МТС, первое место тюменского рынка по количеству проданных гаджетов за три месяца 2022 года заняли смартфоны Samsung — их доля составила 35%. На втором месте Xiaomi с суббрендом Poco — 23%. На третьем — Apple с долей 15%. Также в пятерку самых популярных брендов вошли Realme — 8% и Honor — 3,5%.

В январе-марте наибольшую динамику показывал ценовой сегмент 20 - 40 тыс. рублей. Продажи таких гаджетов выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба МТС.

Спрос на устройства дороже 50 тыс. рублей, который увеличивался на протяжении всего 2021 года, замедлился. За первые три месяца текущего года продажи девайсов дороже 50 тыс. рублей остались на уровне прошлого года, а в марте они упали на 30%.

Снижение продаж премиальных смартфонов, по словам директора филиала МТС в Тюменской области Анастасии Михайловой, связано с подорожанием гаджетов из-за волатильности обменного курса и ростом потребительского спроса на другие товары.

"Вместо дорогих моделей покупатели выбирали более сбалансированные решения с необходимым набором характеристик, вроде крупного дисплея, мощного аккумулятора и большого размера памяти", — пояснила она.