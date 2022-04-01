Мотовзвод тюменской Госавтоинспекции заступит на службу с 22 апреля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мотовзвод Госавтоинспекции по Тюменской области на шести мотоциклах марки BMW заступит на службу в региональной столице с 22 апреля.

Как рассказал начальник управления ГИБДД по Тюменской области, полковник полиции Андрей Миллер, это хорошая мера для профилактики дорожных аварий с участием мототранспорта. "Понимаем, что сейчас, с наступлением тепла, эта проблема станет актуальной. В прошлом году мы в командировочном режиме выезжали в Тюменский и другие районы области. Благодаря мотоциклу инспектор может оперативно проследовать за нарушителем", — поделился Андрей Миллер.

У инспекторов с собой будут измеритель светопропускания стекол "Свет", алкотестеры и все необходимое для несения службы.

До 22 апреля автоинспекторы пройдут подготовку, чтобы освежить в памяти моменты, связанные с использованием и управлением транспорта. Для этого привлекут инструкторов автошкол.

В первую очередь сотрудники Госавтоинспекции уделят центру города, набережной, улице Республики. От местных жителей поступает много жалоб и обращений по поводу шума. Инспекторы ДПС будут патрулировать дороги до начала октября.

"В прошлом году заметили, что мотоциклы хорошо помогали нам в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в областном центре. Автомобилисты и мотоциклисты уже понимают, что у нас в Тюмени есть мотовзвод и ведут себя на дороге аккуратнее", — заключил начальник управления ГИБДД по Тюменской области.

Инна Пахомова