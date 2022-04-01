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Тюменский таксист пытался дать взятку сотрудникам ДПС за отсутствие детского автокресла

Происшествия, 16:42 14 апреля 2022

Госавтоинспекция Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области во ВКонтакте

63-летний таксист из пос. Боровский предложил сотрудникам ГИБДД взятку за отсутствие автокресла, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инспекторы ДПС остановили водителя "Лады" за нарушение правил дорожного движения - не пропустил человека на нерегулируемом пешеходном переходе. В ходе проверки полицейские заметили, что в салоне машины сидел 6-летний ребенок без автокресла. Нарушитель объяснил, что работает таксистом, поэтому удерживающее устройство в машине отсутствует. Чтобы избежать административного наказания, мужчина предложил сотрудникам ДПС 2 тыс. рублей. Таксиста предупредили об ответственности за дачу взятки, однако он не отказался от своего предложения и положил купюру в патрульный автомобиль.

Полицейские задокументировали дачу взятки, материалы передали в следственный комитет.

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# автокресло , ГИБДД Тюменской области , детская безопасность , инспекторы ДПС

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