Исетский район станет частью нового туристического маршрута

| Фото: администрация Исетского района | Фото: администрация Исетского района

Новый межмуниципальный туристический маршрут разработают Исетский и Упоровский районы. Об этом на подведении итогов проекта "Акселерация муниципальных команд Тюменской области" рассказал глава Исетского района Николай Теньковский.

"Новый маршрут будет пролегать от села Исетское в сторону населенного пункта Малыши, в Упоровский район. Красивой отправной точкой в маршруте станет площадь Боевой славы, у нас уже изготовлен проект, который прошел государственную экспертизу", — рассказал Теньковский.

Площадь Боевой славы обустроят рядом с Исетским народным краеведческим музеем имени Емельянова. На площади появится печь, в которой будут выпекаться блины и шанежки. Им будут встречать гостей туристического маршрута.

Также в планах по развитию туризма в Исетском районе несколько инвестиционных проектов — открытие базы отдыха и спортивной рыбалки и открытие объекта отдыха на базе термального источника, сообщил Николай Теньковский.

Вера Коршунова