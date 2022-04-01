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Исетский район станет частью нового туристического маршрута

Общество, 18:03 17 апреля 2022

администрация Исетского района | Фото: администрация Исетского района

Новый межмуниципальный туристический маршрут разработают Исетский и Упоровский районы. Об этом на подведении итогов проекта "Акселерация муниципальных команд Тюменской области" рассказал глава Исетского района Николай Теньковский.

"Новый маршрут будет пролегать от села Исетское в сторону населенного пункта Малыши, в Упоровский район. Красивой отправной точкой в маршруте станет площадь Боевой славы, у нас уже изготовлен проект, который прошел государственную экспертизу", — рассказал Теньковский.

Площадь Боевой славы обустроят рядом с Исетским народным краеведческим музеем имени Емельянова. На площади появится печь, в которой будут выпекаться блины и шанежки. Им будут встречать гостей туристического маршрута.

Также в планах по развитию туризма в Исетском районе несколько инвестиционных проектов — открытие базы отдыха и спортивной рыбалки и открытие объекта отдыха на базе термального источника, сообщил Николай Теньковский.

Вера Коршунова

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# Исетский район , туризм

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