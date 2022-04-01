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Вход электросамокатам запрещен в 26 парках и скверах Тюмени

Общество, 15:37 15 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вход для электросамокатов запрещен на мосту Влюбленных, площади Памяти (у Вечного огня), на Цветном бульваре и еще 23 парках и скверах Тюмени. С 15 апреля в городе определены зоны, на которых можно кататься на электросамокатах, где есть медленные зоны, и места, куда вход строго запрещен.

По информации городской администрации, с началом сезона кикшеринга движение прокатных самокатов запрещено на объектах культурного наследия, у памятников культуры и истории, в том числе связанных с Великой Отечественной войной и иными боевыми действиями. Под запрет попадают пешеходные зоны, обозначенные соответствующими знаками, скверы, парки, площади, бульвары, где нет велодорожек или тротуаров шириной более 1,5 м.

Список зон представлен на карте. К медленным зонам приравнены прогулочные территории и места массового скопления людей. Разработаны также новые правила проката: скорость самоката не должна превышать 25 км/ч, а в медленных зонах – 15 км/ч.

Отметим, что ответственность за исполнение этих требований возлагается на оператора проката. Программное обеспечение на устройстве не позволит пользователю разогнаться больше чем разрешено, а также его движение будет полностью остановлено на территории запрета. Гражданин за несоблюдение правил несет ответственность в рамках пользовательских соглашений, заключенных с сервисом проката.

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# прокат , электросамокат

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