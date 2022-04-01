Инвестиционный потенциал Тюменской области представили предприятиям ТЭК в Москве

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Руководителей ведущих предприятий топливно-энергетического комплекса и смежных отраслей заинтересовал инвестиционный потенциал Тюменской области, который им презентовали в московском представительстве региона. Об этом сообщили в информационном центре областного правительства.

Сегодня 60 предприятий производят продукцию для нужд ТЭК. На территории Тюменской области, включая автономные округа, добывается 55,1% нефти и 86,6% газа от российских запасов. В последние годы сформирован крупнейший нефтехимический кластер из 80 предприятий по переработке пластика. Такие данные обозначил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков, рассказывая о стратегических направлениях и преимуществе участия крупных российских компаний в Тюменском нефтегазовом кластере.

Реализация инвестиционного проекта в регионе осуществляется по принципу единого окна с поддержкой на всех стадиях, подчеркнул генеральный директор областного инвестагентства Николай Пуртов. Также оказывается содействие в подборе и оформлении земельного участка без проведения торгов.

Опыт Тюменской области заинтересовал участников презентации, в числе которых более 50 руководителей российской торгово-промышленной палаты, фонда Сколково, компании Роснефть, представителей международных нефтесервисных компаний, крупнейших российских нефтегазовых предприятий, инвестиционных компаний.

"Они отметили, что рассматривают Тюменскую область как будущего партнера в организации производств и рынка сбыта", - поделился Николай Пуртов.

По завершению презентации состоялась встреча тюменской делегации с председателем российско-турецкой рабочей группы Союза промышленников и предпринимателей. Стороны обсудили подписание соглашения о сотрудничестве. Кроме того, Тюменская область приняла приглашение на второй ежегодный форум "Россия-Турция: новые вызовы и возможности для сотрудничества и партнерства".