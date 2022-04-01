Тюменский медуниверситет приглашает школьников на день открытых дверей
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День открытых дверей начнется в Тюменском государственном медицинском университете 16 апреля в 9 часов 30 минут, сообщает пресс-служба вуза.
Университет откроет свои двери для абитуриентов и их родителей впервые после двухлетнего эпидемиологического перерыва.
В программе – знакомство с руководством университета, факультетами, кафедрами, лабораториями и музеями.
Школьники на очень реалистичных манекенах смогут сами попробовать просверлить зуб, поставить укол, запеленать младенца и даже наложить хирургический шов.
Завершится встреча фотосессией "В белых халатах".