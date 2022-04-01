На Ямале осудили организаторов канала нелегальной миграции

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пуровский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа суд вынес приговор организаторам канала нелегальной миграции на территорию Российской Федерации, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Тюменской области.

Как рассказали в ведомстве, в г. Тарко-Сале сотрудники РУФСБ России по Тюменской области пресекли преступную деятельность группы лиц, которые за денежное вознаграждение организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации.

"Двое жителей г. Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа Крекотень А.В. и Шерстяных О.В. фиктивно принимали у иностранных граждан комплексный экзамен по русскому языку. Иностранцы, не владеющие в достаточной мере знаниями русского языка, за денежное вознаграждение получали сертификаты, которые использовали в дальнейшем для получения разрешения на временное проживание в России, вида на жительства либо получения патента для работы на территории Российской Федерации", - отмечено в сообщении.

Пуровский районный суд признал указанных лиц, организовавших канал незаконной миграции, виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации) и назначил им наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.