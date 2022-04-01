  • 15 апреля 202215.04.2022пятница
  • USD81,2880
    EUR88,0024
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На Ямале осудили организаторов канала нелегальной миграции

Происшествия, 16:25 15 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пуровский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа суд вынес приговор организаторам канала нелегальной миграции на территорию Российской Федерации, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Тюменской области.

Как рассказали в ведомстве, в г. Тарко-Сале сотрудники РУФСБ России по Тюменской области пресекли преступную деятельность группы лиц, которые за денежное вознаграждение организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации.

"Двое жителей г. Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа Крекотень А.В. и Шерстяных О.В. фиктивно принимали у иностранных граждан комплексный экзамен по русскому языку. Иностранцы, не владеющие в достаточной мере знаниями русского языка, за денежное вознаграждение получали сертификаты, которые использовали в дальнейшем для получения разрешения на временное проживание в России, вида на жительства либо получения патента для работы на территории Российской Федерации", - отмечено в сообщении.

Пуровский районный суд признал указанных лиц, организовавших канал незаконной миграции, виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации) и назначил им наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# миграция , РУФСБ России по Тюменской области , Тарко-Сале

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:52 15.04.2022В Тюмени мигрант без прав хотел откупиться от инспекторов ДПС
16:25 15.04.2022На Ямале осудили организаторов канала нелегальной миграции
13:17 15.04.2022300 тысяч рублей выплатит тюменский частный детсад за травму воспитанницы
12:56 15.04.2022Супружеская пара из Тюмени попалась на сбыте "синтетики"