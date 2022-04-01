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Тюменская область в лидерах по вводу жилья в УФО

Экономика, 11:34 17 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области зафиксировано максимальное значение ввода жилья среди регионов УФО. В расчете на 1000 человек введено 181,4 кв. метра общей площади, в том числе индивидуальными застройщиками — 123,3 кв. метра. Такие данные приводит Тюменьстат за январь и февраль 2022 года.

По сведениям главного управления строительства Тюменской области на 1 марта 2022 года, в регионе введено 174,8 тыс. кв. метра жилья. Это на 176% выше объемов ввода за аналогичный период прошлого года. В январе-феврале строители ввели в эксплуатацию в многоквартирных домах 89,9 тыс. кв. метра, что в пять с лишним раз превосходит показатели 2021 года.

Ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин назвал Тюменскую область в числе шести регионов, которые на протяжении последних трех лет вводят более 0,82 кв. метра жилья на человека в год, пишет Вслух.ру.

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# жилье , рейтинг , Тюменьстат , УФО

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