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Как управлять своими и чужими эмоциями, расскажут тюменским учителям

Общество, 16:15 17 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Встреча "Как управлять чужими и своими эмоциями?" состоится в пространстве "Точка кипения — Тюмень" (ул. Республики, 142) 21 апреля в 19 часов. К участию приглашают учителей, работающих в школах, техникумах, колледжах, а также преподавателей вузов.

Подходит к концу учебный год, накопилась усталость, а впереди — промежуточная аттестация, экзамены в девятых и одиннадцатых классах. Возрастает груз ответственности, зашкаливают эмоции. Участникам встречи расскажут, как в это сложное время можно помочь себе и своим ученикам с помощью простых инструментов коучинга.

Спикеры — коуч, старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга экономического факультета ОмГУ имени Достоевского, учитель обществознания МАОУ СОШ № 88 Тюмени Марина Желновач и глава регионального подразделения ICF (Международная федерации коучинга) в Тюмени и Тюменской области, бизнес-тренер по эмоциональному интеллекту для руководителей Ирина Столяр.

Участие в мастер-классе бесплатное. Мероприятие пройдет в онлайн и офлайн форматах, регистрация и подробности по ссылке.

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# Точка кипения , учителя

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