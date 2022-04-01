Ишимскую молодежь научат создавать подкасты, комиксы и документальные фильмы

| Фото: группа "Мультицентр «Моя территория» | Ишим" ВКонтакте | Фото: группа "Мультицентр «Моя территория» | Ишим" ВКонтакте

Создавать медиапродукты про свой город в направлениях фото, видео, журналистика и графический дизайн научат молодежь Ишима. Мозговые штурмы, zoom-встречи, воркшопы с экспертами проведет мультицентр "Моя территория" в рамках проекта "Всети 2.0".

Стать его участниками могут жители Ишима в возрасте от 16 до 35 лет. Подать заявку на участие командой от трех до шести человек необходимо до 22 апреля. Ссылка на регистрацию размещена в группе мультицентра ВКонтакте.

По итогам проекта ишимская молодежь станет создателями подкастов и документальных фильмов, журналов и комиксов, а также фотопроектов. Мультицентр поддержит лучшие инициативы и поможет с медиапродвижением в городе и социальных сетях.

Проект "Всети 2.0" продлится по 1 июля, пишет "Мегатюмень".