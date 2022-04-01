Песенные хиты ХХI века исполнит группа Sunrise в тюменской филармонии

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Песенные хиты ХХI века исполнит вокал-группа Sunrise в концертном зале им. Ю. Гуляева 22 апреля, сообщает тюменское концертно-театральное объединение.

В концерте принимает участие джаз-оркестр "Золотая труба" им. В.Н. Виткалова. Главный дирижер – Тимур Бахров, художественный руководитель – Валерий Дрозд.

"Одновременное присутствие на сцене пятерых солистов, каждый из которых является обладателем неповторимого тембра, своеобразной исполнительской манеры и актерского темперамента, дает слушателю исключительную возможность насладиться самым совершенным инструментом – голосом", - говорят организаторы.

Любимые и всем знакомые мелодии прозвучат как в сольном исполнении ансамбля, так и в сопровождении оркестра.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте.