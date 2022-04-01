В Тюмени чествовали победителей и призеров зимних игр "Мы вместе. Спорт"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменские спортсмены достойно представили регион и страну на Открытых всероссийских спортивных соревнованиях "Зимние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", которые прошли в Ханты-Мансийске.

Об этом на встрече с паралимпийцами, которая состоялась 18 апреля, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Все вы большие молодцы, несмотря на сложившиеся обстоятельства. Я благодарю самих спортсменов, их ведущих, тренеров, чьи воспитанники много лет показывают высочайшие результаты. Все наши земляки за вас переживали, смотрели соревнования. Уверен, вы и дальше будете показывать достойные результаты", - сказал глава региона.

Александр Моор выразил уверенность, что время расставит все на свои места и у тюменских спортсменов будет возможность выступать на Паралимпиаде и других международных соревнованиях.

"Сейчас важно найти в себе внутреннюю мотивацию продолжать тренироваться, готовиться и при первой же возможности еще раз показать уровень нашего спорта", - подчеркнул губернатор.

В торжественной обстановке Александр Моор вручил денежные сертификаты спортсменам Станиславу Чохлаеву, Вере Хлызовой, Николаю Полухину, Марине Галицыной, Юлии Смирновой, спортсменам-ведущим Олегу Колодийчуку, Наталье Якимовой, Эдуарду Березину, Максиму Пирогову, Роману Тарасову, а также тренерам Алексею Кобелеву и Вячеславу Голдинову.

Размер выплаты составил 3 млн рублей за золотую медаль, 2 млн - за бронзовую. Тренеры получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. По 575 тыс. рублей получат Юлия Смирнова и Роман Тарасов. Размер поощрения равен сумме за достижения на Паралимпийских играх.

Напомним, на "Зимних играх паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", которые прошли в Ханты-Мансийске с 17 по 20 марта, тюменцы завоевали 11 медалей. На счету Станислава Чохлаева четыре золотые и одна серебряная медали, у Веры Хлызовой - одна золотая, две серебряных и одна бронзовая медали. Еще по одной бронзовой медали завоевали Николай Полухин и Марина Галицына.

Тюменские паралимпийцы поблагодарили губернатора, правительство и жителей Тюменской области за колоссальную поддержку.

"В этом сезоне действительно была беспрецедентная поддержка в Тюменской области, были созданы идеальные условия для проведения тренировок. Считаю, что наш регион - один из лучших в стране для занятий спортом и многие спортсмены мечтают здесь тренироваться", - отметил Николай Полухин.

Вера Хлызова отметила поддержку, которая оказывается в регионе людям с ограниченными возможностями.

"Для нас встреча с вами – не только большая ответственность, но и дальнейшая мотивация. Спасибо вам за поддержку. Мы, в свою очередь, будем продолжать поддерживать статус нашего региона и страны в целом", - сказала она.

Слова благодарности высказали и тренеры тюменских спортсменов. В частности, Алексей Кобелев отметил серьезную поддержку, которая была так необходима тюменским спортсменам.

"Мы сделали все, что смогли, и показали очень хорошие результаты. Все наши мероприятия прошли без срывов и это дорогого стоит. Состояние, в котором мы подошли к Пекину, было идеальным. В Ханты-Мансийске ребята выступили выше всяких похвал", - подчеркнул он.

Александр Моор заверил спортсменов, что в регионе и дальше будут создаваться все условия, чтобы тренировочный процесс шел по плану.

"Время идет и когда эта несправедливость будет устранена, мы вернемся к международным чемпионатам, громко заявив о себе. Надо найти в себе мотивацию не расслабляться, а продолжать работать по плану. Нужно объединиться, возможности в регионе все есть и мы будем продолжать поддержку спортсменов", - добавил губернатор.

Любовь Голышева