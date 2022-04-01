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Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Пасхой

Губернатор, 09:02 24 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Со Светлой Пасхой поздравил жителей Тюменской области глава региона Александр Моор.

По словам губернатора, этот праздник всегда наполнен особенной энергией, милосердием и созиданием, верой и надеждой. Он воплощает в себе незыблемые нравственные ценности, укрепляет многовековые традиции и побуждает каждого на проявление заботы и внимания к окружающим, родным и близким. Именно эти самые простые человеческие качества особо востребованы в современном мире.

"Пусть Светлое Христово Воскресение принесет радость и счастье, добрые чувства и чистые помыслы. Здоровья вам, душевного тепла и благополучия", - Александр Моор.

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# Александр Моор , Пасха

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