Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Пасхой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Со Светлой Пасхой поздравил жителей Тюменской области глава региона Александр Моор.

По словам губернатора, этот праздник всегда наполнен особенной энергией, милосердием и созиданием, верой и надеждой. Он воплощает в себе незыблемые нравственные ценности, укрепляет многовековые традиции и побуждает каждого на проявление заботы и внимания к окружающим, родным и близким. Именно эти самые простые человеческие качества особо востребованы в современном мире.

"Пусть Светлое Христово Воскресение принесет радость и счастье, добрые чувства и чистые помыслы. Здоровья вам, душевного тепла и благополучия", - Александр Моор.