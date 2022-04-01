В Тюменской области территории у детских садов и места отдыха обработают от клещей в мае

| Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Около шести тысяч гектаров планируют обработать от клещей в Тюменской области в мае, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Акарицидные обработки организуют в местах массового отдыха, у детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ.

В частности, от клещей обработают 1 тыс. 500 гектаров территорий учреждений летнего отдыха и оздоровления для детей. Специалисты проверят качество обработок.

В ведомстве напомнили, что одним из важнейших направлений неспецифической профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита, в том числе защитная одежда и применение акарицидно-репеллентных средств.

В случае присасывания клеща жителям Тюмени необходимо сразу обратиться за медпомощью в приемное отделение Тюменской областной инфекционной клинической больницы по адресу: ул. Комсомольская, 54а. Жителям области смогут помочь в областных больницах в муниципальных образованиях.

Снятых клещей рекомендуют исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии.