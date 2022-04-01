Тоболяк нанес знакомому смертельные удары ножом в грудь из-за кошки

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

44-летнего жителя Тобольска обвиняют в убийстве собутыльника. Поводом для выяснения отношений между мужчинами стала кошка, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Трагедия произошла в квартире дома в 9 мкр Тобольска. Мужчина распивал спиртные напитки с 46-летним приятелем. "По словам злоумышленника, ему не понравилось то, как гость обращался с его кошкой и игнорировал его просьбы оставить животное в покое. Это и послужило поводом для расправы. Хозяин квартиры схватил со стола нож и три раза ударил оппонента в грудь. Мужчину с колото-резаными ранами доставили в больницу, где в ночь на 18 апреля он скончался", — рассказали следователи.

В ближайшее время в отношении обвиняемого изберут меру пресечения в виде заключения под стражу. Назначен комплекс экспертиз. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств трагедии, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.