Мошенники убедили жительницу Тобольска оформить кредит на 260 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

42-летняя жительница Тобольска перевела телефонным мошенникам 260 тыс. рублей, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Женщина обратилась в полицию Тобольска. Она рассказала, что ей позвонили из банка и сообщили, что мошенники пытаются оформить на нее кредит. Чтобы разоблачить преступников, ей необходимо выполнить ряд действий. Злоумышленники убедили пострадавшую оформить кредит и перевести деньги на другие счета для погашения займа. В итоге тоболячка оформила кредит на сумму 260 тыс. рублей и, по указаниям мошенников, перевела денежные средства на другие лицевые счета.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности злоумышленников.