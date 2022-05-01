Тюменец не выдержал спора и зарезал оппонента

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Житель Тюмени зарезал своего приятеля в ходе словесного конфликта, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Полиция задержала 38-летнего тюменца, которого подозревают в убийстве 30-летнего мужчины, тело которого нашли около дома по ул. 50 лет Октября.

Установлено, что 15 мая 2022 г. обвиняемый выпивал спиртное со своим приятелем. В состоянии опьянения между ними возник словесный конфликт. Злоумышленник нанес собутыльнику удар ножом в живот. После потерпевший ушел. От полученного ранения мужчина скончался на улице около дома.

При допросе обвиняемый дал признательные показания. Следственный комитет просит суд заключить мужчину под стражу. В отношении тюменца завели уголовное дело по статье "Убийство".