Брусника трансформирует бизнес с облачными сервисами SberCloud

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поставщик облачных услуг SberCloud предоставил застройщику Брусника сервисы "Виртуального центра обработки данных (ЦОД)". Это позволяет клиенту пользоваться серверным и сетевым оборудованием, системами хранения данных и специализированным программным обеспечением. Сделка заключена при участии Западно-Сибирского отделения Сбербанка.

Использование решения от SberCloud позволит Бруснике сократить затраты на поддержку IТ–оборудования и предотвратить сбои при пиковых нагрузках на информационно-технологические системы компании.

"Популярность облачных IТ-решений растет во всем мире. Потребность в их использовании ощущают компании из всех отраслей экономики. Применение облачных решений вместо построения собственной корпоративной IТ-инфраструктуры делает бизнес более гибким, избавляет от необходимости закупать серверы и системное программное обеспечение, а также оплачивать их поддержку. Новые цифровые решения Сбера позволяют компаниям оптимизировать бизнес-процессы и, как следствие, увеличивать прибыль и конкурентоспособность", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

"Главные преимущества облаков – возможность быстрого масштабирования, предсказуемость затрат и высокая безопасность. Брусника на протяжении многих лет строила IТ-инфраструктуру на базе IaaS-решений. В этом году мы решили привлечь нового поставщика услуг. У нас есть уверенность, что SberCloud предоставит сервис, позволяющий обеспечить непрерывность наших процессов", - отметил IТ-директор Брусники Михаил Богданов.