Малому и среднему бизнесу расскажут о мерах поддержки и преимуществах Системы быстрых платежей

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Для субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области специалисты отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации проведут 22 апреля практический вебинар. Начало в 15 часов.

Представители финансовых организаций расскажут о мерах по поддержке устойчивого функционирования бизнеса, преимуществ использования для предпринимателей Системы быстрых платежей (СБП), в том числе принятых правительством Российской Федерации и Банком России решений по снижению затрат предпринимателей при проведении расчетов с использованием СБП.

СБП разработана Банком России и АО "Национальная система платежных карт" (НСПК). Банк России - оператор и расчетный центр Системы, а НСПК - операционный платежный и клиринговый центр.