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Тоболяка с метадоном задержали в Увате

Происшествия, 16:40 21 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тоболяка со шприцами и наркотиком в кармане задержали полицейские в Уватском районе. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

При беседе с сотрудниками полиции мужчина 1981 г. р. вел себя подозрительно и заметно нервничал. Оперативники приняли решение о личном досмотре.

В кармане его куртки были обнаружены шприцы, а в одном из них - вещество белого цвета. Экспертиза показала, что это метадон массой более 0,3 гр.

Мужчина признался, что приобрел наркотик через один из мессенджеров. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

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# наркотики , Уватский район , уголовное дело

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