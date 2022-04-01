В Тюменской области сохраняется высокий объем поступлений налога на доходы физлиц
В Тюменской области сохраняется высокий объем поступлений налога на доходы физлиц. И приостановление работы иностранных компаний не повлияло на объем налоговых поступлений в регионе.
Об этом сообщила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов областного УФНС Лариса Задворных на пресс-конференции о ходе декларационной кампании 2022 года в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 21 апреля.
"В текущем году поступление налога на доходы физических лиц у нас очень высокое. Только за последний месяц по налоговым агентам он составляет 110 процентов. Это превышает средне установленный показатель по росту фонда оплаты труда, который формирует статистика", - привела данные Лариса Задворных.
На сегодняшний день не наблюдается снижения поступлений налогов, в том числе от иностранных компаний, приостановивших деятельность в Тюменской области, добавила она.
Оксана Корнеенкова