В Тюменской области сохраняется высокий объем поступлений налога на доходы физлиц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области сохраняется высокий объем поступлений налога на доходы физлиц. И приостановление работы иностранных компаний не повлияло на объем налоговых поступлений в регионе.

Об этом сообщила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов областного УФНС Лариса Задворных на пресс-конференции о ходе декларационной кампании 2022 года в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 21 апреля.

"В текущем году поступление налога на доходы физических лиц у нас очень высокое. Только за последний месяц по налоговым агентам он составляет 110 процентов. Это превышает средне установленный показатель по росту фонда оплаты труда, который формирует статистика", - привела данные Лариса Задворных.

На сегодняшний день не наблюдается снижения поступлений налогов, в том числе от иностранных компаний, приостановивших деятельность в Тюменской области, добавила она.

Оксана Корнеенкова