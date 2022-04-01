В Тюменской области поддержат проекты развития глэмпингов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Развивать туристический потенциал Тюменской области можно через открытие новых точек отдыха в виде глэмпингов и других модульных конструкций. В этом уверена советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева, которая встретилась с предпринимателями, занятыми сферой туризма.

"У многих возникает вопрос: зачем столько зон для отдыха с глэмпингами. Сегодня в нашей большой Тюменской области, всего два ярких глэмпиньера: Ирина Катигарова, Нижнетавдинский район и Евгения Колосова, Верхний бор. Так как концепция двух этих туристических объектов отличается друг от друга и направлена на разную целевую аудиторию, то вопроса об острой конкуренции не стоит, проблем с наполняемостью нет", - написала Езикеева на своей странице во ВКонтакте.

Рекреационные зоны Ирины Катигаровой и Евгении Колосовой находятся недалеко от Тюмени, поэтому у муниципальных образований есть отличная возможность занять эту нишу на своих территориях. По словам советника губернатора, важно продумать концепцию и сделать все как можно удобнее для клиента, не забывая о сервисе.

"Чтобы к вам хотелось приехать не только гостям из ближайших муниципальных образований, но еще и из городов и других соседних областей. Мой совет: перед тем, как вы решите создать подобный проект, изучите опыт ваших коллег, в том числе всероссийский и международный опыт, привнесите что-то новое, что будет привлекать именно вашу аудиторию", - заметила Езикеева.

Помощь в организации цивилизованного отдыха на природе готов оказать фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области". Обращаться по телефону: +7 (982) 961-53-47, Екатерина Паршукова.