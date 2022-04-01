Глава Тюменской области рассказал, как привлечь высококвалифицированные кадры в АПК

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профориентация среди старшеклассников и улучшение качества жизни в селах помогут привлечь в агропромышленный комплекс высококвалифицированных специалистов, считает губернатор Александр Моор. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, посвященной началу посевных работ и продовольственной безопасности региона, 21 апреля.

"При реализации крупных инвестиционных проектов мы действительно сталкиваемся с тем, что есть большой дефицит специалистов высокого уровня в сельском хозяйстве. У всех должно быть понимание, что работа в сельском хозяйстве сегодня — это уже другой уровень организации производства. Здесь и цифровизация, и кибернетика, и инновационные технологии, что требует от специалистов высокого уровня образования", — отметил губернатор.

По мнению Александра Моора, среди учеников 10–11 классов необходимо проводить большую профориентационную работу, чтобы школьники знали, какие специальности сегодня в сфере АПК востребованы, какие здесь условия работы и уровень заработных плат. Губернатор отметил, что несмотря на санкции 2014 года, пандемию и нынешние санкции, сектор АПК показывает устойчивое развитие, это значит, что молодые люди после обучения гарантированно найдут себе работу со стабильными рабочими местами.

Важным для привлечения кадров в села остается улучшение среды проживания. Молодые люди соответственно своим запросам предпочитают жить в более крупных городах. Здесь становится вопрос постоянного внимания властей к развитию сельских территорий.

"Сложно создать условиях, похожие с городом, в каждой деревне, тем не менее, в районных центрах сегодня мы уделяем большое внимание развитию всей социальной среды. Для любого человека важно, чтобы была хорошая система здравоохранения, мы сегодня реализуем программу модернизации первичного звена здравоохранения, чтобы построить и отремонтировать все учреждения здравоохранения с населением до 50 тыс. человек. Важно, чтобы были возможности воспитывать детей — хорошие детсады, школы. И мы тоже эту программу постепенно реализуем. Конечно, важна комфортная городская среда. Здесь у нас есть программа развития сельских территорий. В целом в Тюменской области качество жизни на селе, сравнивая с другими регионами, хорошее, и оно год от года растет. Много над чем надо работать, но динамика есть", — рассказал Александр Моор.

Вера Коршунова