Для Тюменской области сложности с экспортом зерна не имеют критического значения

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Примерно 1 млн 200 тыс. тонн зерна в год необходимо для внутреннего потребления Тюменской области. Местные аграрии производят его с запасом.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции "Начало весенних посевных работ в Тюменской области и продовольственная безопасность региона".

Александр Моор отметил, что из-за того, что область удалена от основных портов, на каждую тонну зерна идут большие логистические издержки, поэтому правительство целенаправленно создает условия для внутреннего потребления зерна и его глубокой переработки.

"У Челябинской и Свердловской областей есть спрос на наше зерно, даже Казахстан часто его покупает. Если говорить в целом об экспорте зерна из России, то нужно понимать, что исключить российское зерно из мирового экспорта нереально. Если оно уйдет, то во многих странах начнется голод. Я думаю, что все это понимают и решение объективных сложностей будет найдено", - подчеркнул Александр Моор.

Напомним, что в регионе работают такие крупные предприятия, как завод по глубокой переработке зерна "АминоСиб", "Свинокомплекс Тюменский", "Абсолют Агро" и "Руском".

Виктория Макарова