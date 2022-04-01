Для Тюменской области сложности с экспортом зерна не имеют критического значения
Примерно 1 млн 200 тыс. тонн зерна в год необходимо для внутреннего потребления Тюменской области. Местные аграрии производят его с запасом.
Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции "Начало весенних посевных работ в Тюменской области и продовольственная безопасность региона".
Александр Моор отметил, что из-за того, что область удалена от основных портов, на каждую тонну зерна идут большие логистические издержки, поэтому правительство целенаправленно создает условия для внутреннего потребления зерна и его глубокой переработки.
"У Челябинской и Свердловской областей есть спрос на наше зерно, даже Казахстан часто его покупает. Если говорить в целом об экспорте зерна из России, то нужно понимать, что исключить российское зерно из мирового экспорта нереально. Если оно уйдет, то во многих странах начнется голод. Я думаю, что все это понимают и решение объективных сложностей будет найдено", - подчеркнул Александр Моор.
Напомним, что в регионе работают такие крупные предприятия, как завод по глубокой переработке зерна "АминоСиб", "Свинокомплекс Тюменский", "Абсолют Агро" и "Руском".
Виктория Макарова