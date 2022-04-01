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Для Тюменской области сложности с экспортом зерна не имеют критического значения

Губернатор, 14:57 21 апреля 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Примерно 1 млн 200 тыс. тонн зерна в год необходимо для внутреннего потребления Тюменской области. Местные аграрии производят его с запасом.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции "Начало весенних посевных работ в Тюменской области и продовольственная безопасность региона".

Александр Моор отметил, что из-за того, что область удалена от основных портов, на каждую тонну зерна идут большие логистические издержки, поэтому правительство целенаправленно создает условия для внутреннего потребления зерна и его глубокой переработки.

"У Челябинской и Свердловской областей есть спрос на наше зерно, даже Казахстан часто его покупает. Если говорить в целом об экспорте зерна из России, то нужно понимать, что исключить российское зерно из мирового экспорта нереально. Если оно уйдет, то во многих странах начнется голод. Я думаю, что все это понимают и решение объективных сложностей будет найдено", - подчеркнул Александр Моор.

Напомним, что в регионе работают такие крупные предприятия, как завод по глубокой переработке зерна "АминоСиб", "Свинокомплекс Тюменский", "Абсолют Агро" и "Руском".

Виктория Макарова

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# аграрии , Александр Моор , губернатор Тюменской области , зерно , посевная кампания

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