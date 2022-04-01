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Александр Моор: Объективных причин дефицита семян в Тюменской области нет

Губернатор, 14:51 21 апреля 2022

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Семеноводческие хозяйства Тюменской области полностью обеспечивают потребности предприятий региона. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции "Начало весенних посевных работ в Тюменской области и продовольственная безопасность региона" 21 апреля.

"Любой руководитель предприятия даже небольшого должен быть заинтересован находить возможности для приобретения хороших семян. Это залог хорошего и стабильного урожая в будущем, - сказал он, отвечая на вопрос журналиста из Ярковской газеты. – Наши 36 семеноводческих хозяйств, в принципе обеспечивают стопроцентную потребность предприятий для нужд сортосмены и сортообновления".

Кроме того, в регионе давно действует мера поддержки хозяйств на приобретение семенного материала.

"Мы компенсируем затраты предприятия на 1 гектар, - сообщил губернатор. - Если говорить о зерно-бобовых, то это 1200 рублей на гектар, по ячменю – 800 рублей, по овсу – 750".

Каких-то объективных причин дефицита семян и ограничений, заверил губернатор, нет.

"Должно быть желание, стремление и умение пользоваться теми формами поддержки, которые у нас есть. Если же есть какие- то ситуации, что поддержку люди получить не могут, то давайте будем разбираться с каждым конкретным случаем".

Борис Олейник

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# Александр Моор , АПК , семена

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