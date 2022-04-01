В Тюменской области компенсируют до 70% от стоимости оборудования для производства ягод

| Фото: Ягоды Плюс во ВКонтакте | Фото: Ягоды Плюс во ВКонтакте

До 70% от стоимости приобретенного оборудования для производство ягод готово компенсировать правительство Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор на пресс-конференции "Начало весенних посевных работ в Тюменской области и продовольственная безопасность региона" 21 апреля.

"Когда ситуация была стабильной, никто не задавался вопросом выращивания ягод в Тюменской области. Компания "Ягоды плюс" раньше покупала импортную смородину, клубнику и другие сорта ягод. Сейчас ситуация изменилась из-за сбоев поставок. Компания обратила внимание на внутренний рынок", - отметил губернатор.

На данный момент компания развивает перспективы сетевого взаимодействия. Она снабжает посадочным материалом фермеров или частные лица, они садят ягоду, выращивают по технологии, затем компания эти ягоды закупает. Сейчас, помимо сетевого взаимодействия, закладываются промышленные сады. "В природно-климатических условиях Тюменской области можно получать хороший урожай ягод. Если есть инициатива и люди, которые готовы выстроить всю эту цепочку, региональное правительство готово их поддержать", - сказа глава региона.

Александр Моор добавил, что если у кого-то есть идеи производства того, чего пока нет в регионе, при этом есть интересный потенциал не только для инвестиций, но и для вовлечения большего количества объектов экономической деятельности производства продукции, их также готовы поддержать.

Юлия Карандашева