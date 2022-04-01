Четыре тысячи тюменцев уже выбрали будущий дизайн общественных пространств

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 4 тысяч тюменцев приняли участие в голосовании за дизайн-проекты для одной из трех территорий, которые планируется благоустроить в 2023 году. Как сообщает городская администрация, это сквер Школьный, а также территории на улицах Федорова и Республики.

Отдать свой голос можно лишь за одну территорию – таковы условия голосования на единой федеральной платформе. Заместитель главы города Семен Тегенцев напомнил, что Тюмень присоединилась к реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019 году.

"Мы активно участвовали в проекте на протяжении трех лет, 2022 год не стал исключением. Мы смотрим на перспективу, поэтому уже сегодня говорим о благоустройстве объектов в будущем году. За четыре последних года благодаря проекту в Тюмени благоустроено порядка 100 дворов и 20 общественных озелененных территорий", - рассказал он.

Выбирать лучший вариант благоустройства и проголосовать за него можно до 30 мая.